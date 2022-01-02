2022/01/02 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الشركة المصنعة للأجهزة الخلوية "بلاك بيري" أنها ستتوقف عن دعم خدمات الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيلها القديم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "بلاك بيري" القديم لن تعمل بعد 4 يناير) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "بلاك بيري" القديم لن تعمل بعد 4 يناير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).