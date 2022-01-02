عن مقاومة اللبنانين لـ

2022/01/02 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محزن أن تسمع صوت طفل يقول لرفيقه: "تعا نتخيل": بلد حلو يحبه الآخرون، وبلد بتفتح حنفية فيها ماي وبتشرب، بتشرب قد ما بدك..ولو أهلنا بيرجعوا يشتغلوا ومنرجع عالمدرسة وما بعود فيه زعران يقوصوا علينا رصاص طائش، وإذا ستي مرضت نقدر نجبلها دوا حتى ما تطلع عالسما، تعا نحلم..يختتم الشريط بصوت بالغ: هذه حقوق وليست أحلام.

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