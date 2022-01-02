عام جديد و

2022/01/02 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأحداث والتطورات الجسام، لا تتنظر لحظة "العد العكسي" المميزة في "تايمز سكوير" لتوديع عام واستقبال آخر، حتى تُحدث استدارتها، فتطوي فصلاً أو تفتح آخر...ما سيحدث في عامنا الجديد، هو امتداد ثقيل لما شهده عامنا المنصرم، وما سبقه من أعوام...وبهذا المعنى، يبتعد "الاستشراف" عن لغة "العرّافين"، مكتفياً برصد "الاتجاهات الكبرى" للأحداث والتطورات، تاركاً المجال دوماً، لمفاجآت لم تخطر ببال، ولهامشٍ من الخطأ والصواب، سيما في إقليم كالشرق الأوسط، رماله متحركة ومياهه هائجة طيلة فصول السنة.

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