في ذكرى استقلال السودان.. بلينكن يؤكد وقوف واشنطن إلى جانب الشارع

2022/01/02 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة تشارك شعب السودان في الاحتفال بمرور 66 عاما على الاستقلال".

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