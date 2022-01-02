غوارديولا .. لاعبو آرسنال يتمتعون بلياقة بدنية عالية

2022/01/02 | 07:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن آرسنال كان الطرف الأفضل خلال لقاء الفريقين ضمن الجولة الـ21 من الدوري الانكليزي والذي انتهى بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف واحد .وقال غوارديولا أن " فريق آرسنال كان الأفضل، فقد واجهنا فريقًا عانى في السنوات الأخيرة ليكون ضمن الـ4 الأوائل " ، مضيفاً ان " ارسنال حصل على 6 أيام راحة منذ فوزهم على نورويتش، أما نحن فحصلنا على يومين فقط، لقد كان من الصعب علينا العودة للمباراة، ولم يكن لدينا طاقة لذلك لعبنا بلاعب آخر في وسط الملعب، وذلك للسيطرة أكثر على الكرة والتمريرات ".وتابع غوارديولا ان " لاعبو آرسنال يتمتعون بلياقة بدنية قوية، كما يمتازون بالسرعة في نقل الهجمة، كنا نعلم أننا سنواجه صعوبة بسبب ذلك، وبالفعل كان الأمر صعبًا " . واشار غوارديولا الى ان " فريقنا حاول وحصلنا على ركلة جزاء، ومن ثم بطاقة حمراء لمدافع آرسنال حيث وقفت الظروف في صفنا ".

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