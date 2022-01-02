رفض ارتداء قميص سليماني.. رباع إيراني يطلب اللجوء في النرويج

2022/01/02 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الرباع الإيراني، أمير أسد الله زاده، الذي انشق من منتخب بلاده لرفع الأثقال بسبب رفضه ارتداء قميص يحمل صورة قاسم سليماني، لطلب اللجوء في النرويج، على ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست".

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