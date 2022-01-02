بعد نفي الوزير الشبلي.. إيران تعلن البدء بمشروع الربط السككي مع العراق

2022/01/02 | 08:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي، بأن بلاده ستبدأ بالعمل بمشروع الرابط السككي مع العراق من خلال تطهير المسار عبر إيفاد خبراء لكسح الألغام، مخمنا في الوقت ذاته أن تبلغ التكلفة المالية لهذا المشروع بنحو 120 مليون دولار أمريكي.

ومن المقرر ان يتم مد الرابط بين مدينة شلمجة الايرانية والبصرة العراقية.

وأكد الوزير الإيراني في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية تابعها NRT عربية، (2 كانون الثاني 2022)، ان "اهمية الربط السككي بين ايران والعراق لكلا البلدين سواء من ناحية ترانزيت السلع او نقل المسافرين خاصة في ايام اربعينية الامام الحسين".

وقال قاسمي، انه "خلال الاتفاق الجديد بين البلدين تم تحديد موعد بدء انشاء هذا الخط السككي وينبغي تاسيس شركة مشتركة للاستثمار والتشغيل في غضون الشهرين القادمين".

كما أشار إلى أن "طول الخط يبلغ 32 كم والمسالة المهمة في المشروع انشاء جسر بين ايران والعراق، مردفا بالقول: تقرر قبل تاسيس الشركة المشتركة ان يقوم خبراء الطرفين باجراء الدراسات اللازمة حول انشاء الجسر".

وقال الوزير أيضا "سنقوم في غضون الايام القادمة بايفاد خبراء لكسح الالغام في مسار هذا الخط السككي في العراق".

وبين أنه يتم تنفيذ المشروع في غضون عامين كحد اقصى وان تبلغ كلفته ما بين 100 الى 120 مليون دولار وقال: ان الاتفاق المبدئي هو التناصف بين الجانبين في الاستثمارات اللازمة للمشروع.

وتابع قاسمي بالقول: انه ومع تنفيذ المشروع ستصبح صادراتنا الى العراق اقل كلفة واكثر امانا وسيتم ربط هذا الخط السككي بالبحر الابيض المتوسط مستقبلا.

وفي وقت سابق، نفى وزير النقل ناصر الشبلي، توقيع اتفاقية للربط السككي مع إيران.

وقال الشبلي في تصريح للقناة الرسمية، تابعه NRT عربية، الاربعاء (29 كانون الأول2021)، إنه "تم توقيع محضر اجتماع مع الجانب الإيراني بشأن الربط السككي وهو ليس اتفاقية"، لافتا الى انه "أعطينا عهدا للعراقيين بأن أي ربط سككي لن يكون بالإمكان اتمامه إلا بعد إكمال ميناء الفاو وأيضا إكمال السكك وبنيتها التحتية لتكون جاهزة لاستقبال الربط مع أية دولة".

"وسائل اعلام ايرانية"

N.A

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