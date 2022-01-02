كثرة الغيابات تربك حسابات تشافي أمام مايوركا

2022/01/02 | 08:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع طالب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بتأجيل مباراة فريقه امام مضيفه ريال مايوركا المقرر اقامتها اليوم ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني بسبب النقص الكبير في صفوف الفريق.وسيغيب عن النادي الكاتالوني 17 لاعبًا على الأقل في مباراته امام مايوركا، فيما ينتظر الفرنسي صامويل أومتيتي قرار السلطات الاسبانية السماح له بالمشاركة.وقال تشافي "إذا لم يتم تأجيل المباراة، فهذا القرار سيكون سخيفاً لانها ستكون مباراة بلا نكهة ومن دون أي متعة للجماهير"، مشيراً الى ان "فريقه في وضع محدود بسبب وجود 17 حالة غياب، بين 17 و18 لاعبًا، لأن صامويل أوميتي تعافى اليوم، لكنه واحد من بين احدى عشرة حالة واجهناها".وأضاف تشافي ان " لدينا ايضًا لاعبان موقوفان وستة لاعبين مصابين".

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