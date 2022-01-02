من متاهة الأزمات إلى المخرج - المنصور جعفر

2022/01/02 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر بشكل تتابعي ينتقل هذا النص من توصيف طبيعة الأزمات وتداخلها إلى توصيف الحلول والقوى التي بإمكانها أن تصنع بدايات الحلول.



1- جزء من شكل الأزمة: 1- ضعف معيشة غالبية الكادحين، 2- التفاوت بين مجتمعات المدن والأرياف في حقوق وخدمات المعيشة، 3- تركز الفقر في النساء، 4- الترابط بين حالة الإستعمار الداخلي وحالة التبعية للتمويل الخارجي وتوليدهما مزيداً من البؤس والتبعية، ......





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