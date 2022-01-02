ملامح المستقبل - المنصور جعفر

2022/01/02 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يستشرف هذا النص ملامح التغيير اللازم لتحرير السودان من مظالم التفاوت الطبقي والإقليمي والجندري ومن أسس هذه المظالم الكامنة في حالة الإستعمار الداخلي وإدمان حكوماته لتسول التمويل الخارجي أزمات الوضع الحاضر وبعض أسبابها: يعاني السودان من مجموعة أزمات ثقافية وإجتماعية وإقتصادية وسياسية تنوع ظهورها وأختلف توصيفها وانحصرت محاولات حلها في تغيير شكل رئاسة الحكم من عسكري إلى مدني ومن مدني ......





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