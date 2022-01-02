2022/01/02 | 09:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي في البلاد مقابل انخفاض كبير في درجات الحرارة.

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وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في توضيح تابعه "ناس"، (2 كانون الثاني 2022)، إن "خرائط الطقس تشير إلى حالة عدم استقرار تؤثر على المناطق الجنوبية بشكل خاص وبعض مناطق الفرات الأوسط خلال اليوم".

وأوضح، "في المناطق الجنوبية، يتوقع هطول امطار مابين المتوسطة والغزيرة رعدية احيانا وتشمل جميع أنحاء البصرة، وفي محافظة ذي قار امطار مابين المتوسطة والغزيرة رعدية احيانا .



تكون الأفضلية في مركز المحافظة وجنوبها، وفي ميسان امطار رعدية مابين المتوسطة والغزيرة احيانا، تكون الأفضلية في مركز المحافظة وجنوبها، وتكون اقل شمال ميسان".

وأضاف، "في مناطق الفرات الأوسط، تكون الامطار رعدية ما بين المتوسطة والغزيرة احيانا في المثنى، فيما تكون الأفضلية في مناطق البادية، وتكون اقل شمال المثنى".

كما بين الرصد الجوي أن "الفرص واردة لزخات متفرقة على مدن الكوت والديوانية والنجف وكربلاء، والفرص ضعيفة في بابل وديالى وبغداد والرمادي وصلاح الدين والمنطقة الشمالية".

وبشأن درجات الحرارة، توقع العلي اجواء باردة خلال اليوم كما يلي..

المنطقة الشمالية 10 إلى 13

المنطقة الوسطى 15 إلى 18

الفرات الأوسط 15 إلى 19

المنطقة الجنوبية 12 إلى 14

المنطقة الغربية 10 إلى 12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشرة مفصلة لمناطق هطول الأمطار في المدن العراقية لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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