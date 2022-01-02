إيران تكشف إولى خطوات مشروع الرابط السككي مع العراق

2022/01/02 | 09:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم تنفيذ المشروع في غضون عامين لتصبح صادراتنا الى العراق اقل كلفة واكثر امانا.

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