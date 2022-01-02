القبض على أحد متعاطي المخدرات في الديوانية

2022/01/02 | 09:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على شخص بحوزته مادة الكريستال كانت مخفية داخل ملابسه.وقالت القيادة في بيان، إن “قوة مشتركة من دوريات شرطة النجدة في الديوانية وقسم شرطة الأسرة والطفل ألقت القبض على أحد الأشخاص بسبب خلاف شخصي مع والده وجد بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة كانت مخفية […]

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