2022/01/02 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ سكان تيكساركانا في ولاية تكساس الأمريكية، عن سقوط أسماك صغيرة من السماء.وقام خبير في الأرصاد الجوية بتفسير حدوث هذا الطقس الغريب ونشر محتواه على موقع فيسبوك لسكان المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. أسماك تسقط من السماء وخبير يفسر ظاهرة الطقس الغريب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. أسماك تسقط من السماء وخبير يفسر ظاهرة الطقس الغريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).