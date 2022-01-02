أحببتك دوما - عباس علي العلي

2022/01/02 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في العام الذي فات أحببتك جدا وفوق الجد جداكأني أبحث عن سراب فكان هو أنت أنت الماء الذي يرث الموتويصنع الحياةفرقصت مع الطير بعيدا عنك.....



رقص الغجروأنت تتبسمينترسلي نظراتك الخاطفةحتى لا أطير فوق نفسي فأسقط كحبة مطرهذا العام أحببتك أيضافوق الجد جدا أيضا زدت جداهل تعلمين؟....كيف يكون الحب جنون عندما تحبين بهدوء وصمتعام بعد عاميا سيد ......





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