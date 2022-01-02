2022/01/02 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهمي_الكتوت عشرة أيام هزة العالم، إذن؛ كان انتصار الثورة الاشتراكية في روسيا القيصرية عام 1917 قد هزّ العالم على حد تعبير الكاتب الأمريكي جون ريد، وكذلك إنهيار التجربة السوفيتية هزّ أركان العالم، وكان صدى الحدث الثاني وتداعياته عكس صدى نتائج الحدث الأول، على مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية ليس في روسيا وحسب؛ بل وعلى الطبقة العاملة والاحزاب اليسارية وحركة التحررالعالمي.



بعد ثلاثة عقود من تفرد الولاي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول ازمة اليسار العربي - فهمي الكتوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول ازمة اليسار العربي - فهمي الكتوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).