بيان من الرافدين حول نسبة الفوائد للودائع الثابتة وحسابات التوفير

2022/01/02 | 09:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن نسبة فوائد الودائع الثابتة وحسابات التوفير.

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وقال المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 كانون الثاني 2022)، إن "فائدة نسبة الودائع الثابتة للمواطنين لمدة سنة بلغت ٥ بالمئة".

وأضاف أن "فائدة حسابات التوفير تصل الى 4 بالمئة تمنح للمواطنين لقاء ايداع اموالهم بالمصرف".

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