التحالف يعلن تدمير 4 مخازن للطائرات المسيرة في صنعاء

2022/01/02 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقود السعودية، الأحد، عن تدمير 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

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