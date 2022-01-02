إيران تستأنف رحلات السياحة الدينية إلى سوريا

2022/01/02 | 09:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان عن استئناف الرحلات السياحية الإيرانية إلى سوريا اعتبارا من اليوم الأحد.وقال رشيديان، في تصريح صحفي، إن “رحلات السياح الإيرانيين تستأنف اعتبارا من اليوم الاحد ضمن قوافل تضم 25 سائحا على مدى 5 أيام لزيارة ضريحي السيدتين زينب ورقية (عليهما السلام) في دمشق”.واضاف أن […]

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