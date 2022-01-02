2022/01/02 | 09:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمانة مجلس الوزراء تُصدر قائمة بأسماء المشمولين بالتعويض في الأنبار » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 09:42

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تُصدر قائمة بأسماء المشمولين بالتعويض في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تُصدر قائمة بأسماء المشمولين بالتعويض في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).