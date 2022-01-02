الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة.. ويحمل حماس المسؤولية

2022/01/02 | 09:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف مجموعة من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، موضحا أن الغارات تأتي ردا على إطلاق صاروخين من غزة نحو شواطئ إسرائيل.

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