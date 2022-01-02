2022/01/02 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي بقلم: انطونيو غرامشي نشرت لأول مرة في Avanti! في 1 يناير 1916 وترجمها ألبرتو توسكانو الى الانكليزية لمجلة Viewpoint Magazine ترجمة وتعليق: طلال الربيعي -------هذا هو السبب في أنني أكره (الاحتفال ب, ط.ا.) رأس السنة الجديدة التي تهبط علينا مثل آجال الاستحقاق الثابتة، والتي تحيل الحياة والروح الإنسانية إلى اهتمام تجاري برصيدها النهائي الأنيق، ومبالغها المستحقة، وميزانيتها للإدار ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاشتراكية و(احتفالات) رأس السنة الميلادية - انطونيو غرامشي - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاشتراكية و(احتفالات) رأس السنة الميلادية - انطونيو غرامشي - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).