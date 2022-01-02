2022/01/02 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_الدريدي تحية نضالية للجميع؛المجد والخلود لشهداء الحركة الماركسية اللينينية المغربية ولشهداء الحركة التقدمية المغربية ولعموم شهداء الشعب المغربي.تحية لعائلة الشهيد مصطفى بلهواري، رفيق الشهيد بوبكر الدريدي، في النضال وفي الشهادة.تحية للرفاق في الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي ولكافة الرفاق في النهج الديمقراطي على هذا الإصرار المتواصل لإحياء ذكرى شهداء الشعب المغربي، وتحية كذلك على اخ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة في ذكرى شهداء الحركة الماركسية اللينينية المغربية - الطاهر الدريدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمة في ذكرى شهداء الحركة الماركسية اللينينية المغربية - الطاهر الدريدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).