بعد بلاغ من والده..القبض على متهم في الديوانية

2022/01/02 | 10:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد بلاغ عن خلاف شخصي مع والده يخفي بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة.

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