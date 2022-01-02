بينهم ضباط.. اعتقال قوة تابعة لـ'سوات' تسببت بحادثة جبلة - عاجل

2022/01/02 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإعتقال قوة تابعة لـ"سوات" تسببت بحادثة جبلة في محافظة بابل.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "لجنة عليا من الامن الوطني متمثلة بوكيل جهاز الامن الوطني العراقي واستئناف بابل اعتقلت قوة سوات وبعض ضباط المحافظة الذين تسببوا بحادثة جبلة".

وقبيل ساعات من استقبال العام الجديد، ضجت الأوساط الشعبية والسياسية في العراق بحادثة مقتل 20 شخصاً من عائلة واحدة في جبلة بمحافظة بابل في جريمة اعتبرها كثيرون "إبادة جماعية".

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