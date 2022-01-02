سقوط ملابس ميلي سايرس أثناء غنائها على المسرح.. شاهد كيف تصرفت

2022/01/02 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت المغنية مايلي سايرس من إنقاذ نفسها من موقف محرج تعرضت له بسبب ملابسها والارتجال في تغييرها أثناء أدائها المباشر ليلة رأس السنة.

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