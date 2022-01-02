اندلاع حريق في مقر برلمان جنوب أفريقيا

2022/01/02 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق صباح، الأحد، في مقر برلمان جنوب أفريقيا بمدينة الكاب، حسب صحافيي وكالة فرانس برس المتواجدين بالمكان.

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