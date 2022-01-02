تقرير: الصحة العقلية تتسبب بتسريح 10 آلاف عسكري بريطاني

2022/01/02 | 10:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسريح 10 الاف عسكري بريطاني من الجيش بسبب مشاكل الصحة العقلية على مدار العشرين عامًا الماضية نتيجة غزو العراق وافغانستان.

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