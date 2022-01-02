على جميع القوى السياسية العراقية الاستفادة من التجربة السابقة وبناء العراق الجديد - فلاح أمين الرهيمي

2022/01/02 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الأحزاب السياسية تعتبر أحد أركان النظام الديمقراطي ومن الطبيعي أن تتنافس الأحزاب والكتل السياسية المختلفة الاتجاهات والتطلعات السياسية في الوصول إلى السلطة لتحقيق برامجها الانتخابية التي تصب في مصلحة الشعب ومن الطبيعي أن أحد الأحزاب أو مجموعة متحالفة منها وليس كلها تفوز بالانتخابات أما الأحزاب الخاسرة فإن مهمتها تكون عملية المعارضة في البرلمان والمعارضة تعتمد في عملها على الرصد والنقد الهادف والبن ......





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