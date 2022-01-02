عاشت الذكرى .. فهل تدوم الثورة؟ - نهاد ابو غوش

2022/01/02 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش اعتدنا أن نتبادل التهاني في ذكرى انطلاقة أي فصيل بشعار " عاشت الذكرى..



دامت الثورة"، ما يربط الماضي بالحاضر والمستقبل، في تمجيد لذكرى الانطلاقة، وتأكيد على مواصلة المسيرة حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت الثورة من أجلها.



وحركة "فتح" هي أكثر من ترتبط ذكرى انطلاقتها بذكرى الثورة الفلسطينية المعاصرة، ليس لأنها الأولى زمنيا فقط، بل ايضا لطبيعة هذه الحركة "التي تشبه شعبها"، وحجمها ودورها القيادي، فهي التي ......





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