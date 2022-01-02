الأنواء تستبعد حدوث سيول وتتوقع تساقط أمطار مع انخفاض بدرجات الحرارة

2022/01/02 | 10:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استبعدت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأحد، حدوث سيول في البلاد خلال الفترة القليلة المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار مع انخفاض بدرجات الحرارة.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح صحفي، إن “المؤشرات التي لدينا تبين عدم حدوث سيول في البلاد خلال الفترة القليلة”، مبيناً، أن “الطقس للأيام المقبلة سيكون في المنطقة الوسطى غائماً […]

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