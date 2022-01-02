المرور توضح بشأن فتح الجسر المعلق

2022/01/02 | 10:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – ورد عبد الأمير

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن إعادة فتح الجسر المعلق.

وقال مدير علاقات وإعلام المديرية العميد حيدر كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمَّت إعادة فتح الجسر المعلق، بعد إغلاق دام لنحو شهرين".

وأضاف كريم "اننا ننتظر التعليمات والاجراءات التي تتخذها الجهات المختصة بشأن السماح للمواطنين بالعبور عليه أو لحاملي باج المنطقة الخضراء فقط".

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