2022/01/02 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز
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رئيس أركان الجيش الفريق الأول ركن عبد الامير يالله يصل كربلاء ويعقد اجتماع مع القيادات الامنية في مقر قيادة عمليات كربلاء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أركان الجيش يصل كربلاء - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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