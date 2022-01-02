رئيس أركان الجيش يصل كربلاء - عاجل

2022/01/02 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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رئيس أركان الجيش الفريق الأول ركن عبد الامير يالله يصل كربلاء ويعقد اجتماع مع القيادات الامنية في مقر قيادة عمليات كربلاء

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