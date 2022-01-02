مقتل 12 شخصًا وإصابة 16 إثر تدافع في ضريح بالهند

2022/01/02 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى تدافع في أحد أقدس الأضرحة في الهند إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 16 بعد ساعات فقط من ليلة رأس السنة

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