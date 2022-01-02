الأنواء الجوية تتحدث عن مؤشراتها بشأن السيول في العراق

2022/01/02 | 11:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توقعت هيئة الانواء الجوية، الأحد، تساقط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، مستبعدة حدوث سيول في الأيام المقبلة.

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وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، في تصريح تابعه "ناس" (2 كانون الأول 2021)، إن "المؤشرات التي لدينا تبين عدم حدوث سيول في البلاد خلال الفترة القليلة"، مبيناً، أن "الطقس للأيام المقبلة سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار متوسطة ولا تغير في درجات الحرارة".

واضاف ان "الطقس في المنطقين الشمالية والجنوبية سيكون غائماً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في بعض الأماكن تكون رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة"، مشيرا الى ان "المنطقة الجنوبية ستشهد عواصف رعدية مع هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة من 20 –30 كم / ساعة".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد 14، السليمانية 10، دهوك 13، أربيل 13، صلاح الدين 12، كركوك 15، نينوى 13، النجف 15، كربلاء 16، البصرة 17".

- وكالة الأنباء العراقية

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