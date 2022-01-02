حرائق الغابات في ولاية كولورادو تدمر ألف مبنى

2022/01/02 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في ولاية كولورادو الأميركية إن ما يقرب من ألف منزل ومبان أخرى دمرت، ولحقت أضرار بعشرات المباني الأخرى، وفقد ثلاثة أشخاص، بعد حريق غابات اجتاح العديد من الأحياء في ضواحي شمال غرب دنفر.

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