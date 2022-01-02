اسماء المشمولين بالتعويضات في محافظة الانبار (رابط مباشر)

2022/01/02 | 11:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، اسماء المشمولين بالتعويضات في محافظة الانبار.

وقالت الامانة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (2 كانون الثاني 2022)، "أصدرت اللجنة المركزية الأولى لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، القوائم الخاصة بأسماء المواطنين المتضررين، جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل، ضمن محافظة الأنبار، المتضمنة (تخصيص مبالغ وإعادة أضابير)".

واضافت، "ولغرض الاطلاع على قوائم الأسماء، الدخول على قناة التلغرام، التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على الرابط الآتي":

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