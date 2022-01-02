2022/01/02 | 11:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التركي .. يطالب مواطنيه بـــ الاحتفاظ بجميع مدخراتهم بـ”الليرة”) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس التركي .. يطالب مواطنيه بـــ الاحتفاظ بجميع مدخراتهم بـ”الليرة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).