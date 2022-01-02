الصدر يقترح 12 بديلاً مقبولاً عن احتفالات رأس السنة الميلادية

2022/01/02 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 12 مقترحا بديلا “إن كان لابد” من الاحتفال برأس السنة الميلادية.وجاء في تغريدة للصدر على منصة التواصل تويتر: “اني اقدم بعض المقترحات لتكون بديلا مقبولا عن التجمعات غير الصحية والشرعية والخارجة عن العرف … Readmore

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