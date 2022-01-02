قيادة شرطة بابل تعلن تسلم اللواء خالد الشمري رسمياً منصب قائد شرطة المحافظة

2022/01/02 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل عن تسلم اللواء خالد تركي جهاد الشمري رسمياً منصب قائد شرطة المحافظة.وذكر بيان صادر عن الشرطة : أن “الشمري تسلم منصب قائد شرطة المحافظة خلفاً للواء المهندس علي هلال جاسم”.وباشر الشمري رسمياً مهامه … Readmore

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