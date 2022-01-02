القبض على تاجر مخدرات وبحوزته 5 كغم من 'الكريستال' في بغداد - عاجل

2022/01/02 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأحد، القبض على تاجر مخدرات وبحوزته خمسة كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية نوعية أمنية، تمكن قسم مكافحة مخدرات ( الرصافة ) من القبض على تاجر مخدرات بحوزته خمسة كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".وأشار البيان إلى إنه "تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينال جزاءه العادل".

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