يار الله يصل كربلاء ويعقد اجتماعا أمنيا في مقر العمليات - عاجل

2022/01/02 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل رئيس أركان الجيش الفريق الأول ركن عبد الامير يار الله، اليوم الاحد، إلى محافظة كربلاء.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "رئيس أركان الجيش الفريق الأول ركن عبد الامير يار الله وصل كربلاء وعقد اجتماعا مع القيادات الامنية في مقر قيادة عمليات كربلاء".

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