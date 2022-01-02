2022/01/02 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت تقارير استخبارية من مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية لدى بغداد وذلك في الذكرى سنوية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.ونقلت وكالة بلومبيرغ عن تقارير امنية عراقية ان الأجهزة الأمنية أجرت … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير استخبارية تحذر من استهداف السفارة الامريكية في بغداد في الذكرى الثانية لحادثة المطار) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير استخبارية تحذر من استهداف السفارة الامريكية في بغداد في الذكرى الثانية لحادثة المطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).