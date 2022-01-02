تحذير مراكز مكافحة الأمراض من البصل إذا كنت تجهل مصدره.. ما السبب؟

2022/01/02 | 11:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسئلة عديدة تراود الكثير من الأشخاص حول الأغذية المسحوبة من الأسواق، وتحديدًا البصل، الذي يمكن أن يتسبّب بإصابة الناس ببكتيريا السالمونيلا..ماذا قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الرسمي في هذا الخصوص؟

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