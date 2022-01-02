2022/01/02 | 12:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ahkMpUMjrA8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - حوار الصباح سارة خاتون .. عراقية تحترف صناعة الكيك وتزينه وتنقل خبرتها بأتقان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - حوار الصباح سارة خاتون .. عراقية تحترف صناعة الكيك وتزينه وتنقل خبرتها بأتقان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).