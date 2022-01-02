مصرف الرافدين يحدد نسبة الفوائد على حسابات التوفير والودائع الثابتة

2022/01/02 | 12:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، نسبة فائدة الودائع الثابتة للمواطنين، فيما اشار الى ان نسبة فائدة حسابات التوفير تصل الى 4 بالمئة.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف: أن “فائدة نسبة الودائع الثابتة للمواطنين لمدة سنة بلغت 5 بالمئة”.وأضاف، ان “فائدة … Readmore

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