الأمن الوطني ينفي تصريحات منسوبة له بخصوص حادثة ’جبلة’

2022/01/02 | 12:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى الأمن الوطني، الأحد، اتخاذه أي اجراءات ضد بعض الأشخاص، على خلفية مجزرة "جبلة" في بابل.

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وقال الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 كانون الثاني 2022)، إنه "في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات جارية وبإشراف السلطات القضائية حول حادثة ناحية جبلة في محافظة بابل تخرج الينا بعض التصريحات والاخبار العارية عن الصحة بخصوص الإجراءات المتخذة بحق بعض الاشخاص والتسميات".

وأوضح البيان أن "الجهة الوحيدة والمخولة بالتصريح هي مديرية العلاقات والاعلام في جهاز الامن الوطني"، داعياً "الوسائل الإعلامية إلى اخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة فقط".

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