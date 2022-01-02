رئيس اركان الجيش يصل كربلاء

2022/01/02 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس أركان الجيش الفريق الأول ركن

عبد الامير يار الله، اليوم الاحد، إلى

محافظة كربلاء.

وقال مصدر، إن “رئيس أركان الجيش

الفريق الأول ركن عبد الامير يار الله

وصل كربلاء وعقد اجتماعا مع القيادات

الا

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