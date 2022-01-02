أحتجاجات في كربلاء على أهمال طريق الموت دون حلول

2022/01/02 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في كربلاء ، الاحد، عن

قطع العشرات من اهالي قضاء عين التمر

طريقا استراتيجيا في المحافظة (طريق عين

التمر)

وأضاف المصدر ان الاحتجاجات جاءت على

خلفية كثرة الحوادث المرورية في

القضاء، كما حم

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