الأمن الوطني قوة تابعة لـسوات بينهم ضباط تسببت بحادثة جبلة

2022/01/02 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني باعتقال قوة تابعة لـ (سوات) تسببت بحادثة جبلة في محافظة بابل.

وقال المصدر إن لجنة عليا من الامن الوطني متمثلة بوكيل جهاز الامن الوطني ورئاسة استئناف بابل اعتقلت قوة سوات وبعض ضباط المحافظة الذين تسببوا بحادثة جبلة، التي راح ضحيتها 20 شخصاً من عائلة واحدة.

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